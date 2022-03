Nuove voci sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, provocate da un piccolo indizio che ha fatto insospettire i più attenti.

Nonostante la chiara smentita di Francesco Totti sulla crisi tra lui e la moglie Ilary Blasi, si torna a parlare del gossip più chiacchierato degli ultimi mesi.

Un nuovo dettaglio ha colpito i più attenti, che pensano che i due siano davvero ai ferri corti. Le voci hanno ricominciato a susseguirsi dopo il compleanno della piccola Isabel, che ha compiuto 6 anni. Di solito la famiglia Totti-Blasi ha sempre amato augurare ai propri figli buon compleanno con stupende foto tutti insieme, mentre stavolta i due coniugi hanno preferito fare gli auguri alla figlia separatamente.

Oltre a questo indizio, è palese che i due non si fanno vedere insieme da un po’, nonostante siano sempre stati molto riservati.

Un altro indizio lo lancia Dagospia: all’ultima partita della Roma contro l’Atalanta, Francesco Totti era come sempre all’Olimpico in tribuna vip. Poche file più in là c’era Noemi, il presunto flirt dell’ex calciatore giallorosso. Pare che ci siano diverse persone ben informate siano pronte a giurare che tra i due la relazione va avanti da diversi mesi.

Il gossip impazza: cosa sta succedendo davvero tra la Blasi e Totti?

