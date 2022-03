Barbara D’Urso svela la verità sulla fine della storia con il broker Francesco Zangrillo, che non ha apprezzato l’appellativo che gli ha dato la conduttrice.

Barbara D’Urso ha replicato contro l’ex compagno Francesco Zangrillo, infastidito dall’esser stato definito “corteggiatore in prova”.

Nella sua ultima intervista a Verissimo, questo è stato l’appellativo che la D’Urso ha dato al suo ex compagno Zangrillo, che però al magazine Chi ha rivelato di non aver per niente apprezzato la cosa.

Barbara D’Urso ha risposto alle parole dell’ex, dicendo: “Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca“

Secondo le sue parole, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha affermato di stare molto bene al momento e che non ha bisogno di una relazione. Barbara D’Urso ha poi continuato così:

“Non so come sia uscita questa notizia. Sono molto riservata, i miei figli pure e continueranno a esserlo. Ma sono diventata zia di una nipotina e questo sì, lo posso dire, ogni bimbo che nasce è un dono meraviglioso che la vita ci fa“

