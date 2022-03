Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno dato il benvenuto alla loro Giulietta qualche giorno fa, ora arrivano le prime foto della piccola sui social.

Il campione di Moto GP Valentino Rossi è papà della piccola Giulietta, avuta dalla relazione con la compagna Francesca Sofia Novello che ha mostrato la sua prima foto su Instagram.

Giulietta è nata la notte del 4 marzo, pesava 3 chili e 500 grammi. Il nome, come riportano i più informati, è stato ispirato alla santa del 16 febbraio, il giorno del compleanno di Rossi. Poche ore fa, Francesca ha mostrato la prima immagine della piccola nelle sue stories, senza mostrare ancora il viso ma fotografando il suo delizioso vestitino rosa e bianco.

Dopo alcuni giorni all’ospedale di Urbino, Francesca Sofia Novello è tornata a casa, dove tutti insieme hanno iniziato la loro vita in tre. Ad accogliere lei e la piccola Giulietta tantissimi fiori colorati, per festeggiare e un fantastico acchiappasogni personalizzato, con una tartaruga con il numero 46, in onore del papà Valentino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG