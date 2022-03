Sui social tutto può diventare polemica in pochi minuti, anche una semplice passeggiata con il proprio compagno e la propria figlia. Ecco cosa è successo a Levante, proprio poche ore fa.

La cantante ha postato una stories in cui la vediamo insieme a Pietro Palumbo, felici mentre passeggiano al sole e al vento, e con la piccola Alma Futura, nascosta dalla copertura del passeggino perché “C’è troppo vento”.

Su Twitter si sono subito scatenati gli utenti più attenti, che ritengono l’azione di Levante eccessiva, creando una quantità spropositata di meme e facendo battute sull’esagerazione della cantante e del compagno.

la quantità di meme che stanno per esserci grazie a Levante e la figlia Alma Futura alias porcodia rinchiusa nel passeggino come un Tutankhamon qualsiasi pic.twitter.com/fMddplCbAk

Ci sarà una risposta da parte di Levante? Staremo a vedere se la cantante dirà qualcosa o lascerà perdere tutto il polverone che si è creato sui social network.

