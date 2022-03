Elodie non le manda mai a dire, è sempre diretta e dice la sua su cose che non le piacciono o su cui non è d’accordo. Ieri è tornata a farlo nelle sue Instagram stories, rispondendo ad alcuni commenti poco opportuni.

La cantante di “Bagno a mezzanotte” ha pubblicato uno screen dell’articolo di Dagospia, che ha utilizzato parole poco carine nei confronti di Elodie, che nel video del nuovo singolo esibisce il suo corpo con molta naturalezza.

Elodie non ci sta e con molta calma si schiera contro questa tipologia di commenti: “Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Comunque io sono una smandrappa orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All’estero è normale, se andiamo a prendere i video di 30 anni fa di Madonna è normale mostrare il corpo. Non c’è niente di male, è bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare… E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili“

Con giuste parole, Elodie fa capire che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo e che, soprattutto, non è certo la prima volta che un’artista dia libero sfogo alla sua creatività esibendo il suo fisico, come Madonna prima di lei.

Da sottolineare che il ricavato della vendita del singolo di Elodie andrà a favore dei progetti di Save the Children, che aiuterà i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina ad avere supporto economico e psicologico.

