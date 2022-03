Arrivano parole dure contro Adriana Volpe, opinionista del GF Vip che a quanto pare non piace a tutti.

Nuove critiche verso Adriana Volpe, opinionista del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, che a quanto pare non piace proprio all’attrice Rita Rusic.

La Rusic, che ha partecipato a Pechino Express in onda da questa settimana su Sky, al settimanale Chi ha svelato cosa ne pensa di Adriana Volpe, quest’anno opinionista insieme a Sonia Bruganelli. Le sue parole non sono state per nulla dolci e tranquille, anzi Rita Rusic ha dimostrato di avere un pessima opinione della Volpe.

“Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete.he devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente“

Insomma, tra la Rusic e la Volpe non corre buon sangue, ora staremo a vedere se Adriana risponderà, com’è solita fare, alle parole taglienti dell’ex attrice.

