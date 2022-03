Il noto cantante ha venduto tutte le sue proprietà e attualmente lui e i suoi figli non hanno una dimora propria: il guadagno però è da capogiro.

Robbie Williams ha venduto due ville a una cifra da capogiro ma adesso non ha una dimora fissa. Vive con la moglie Ayda Field e con i suoi 4 figli come un “vagabondo” ma solo per poco. Infatti, con la vendite il cantante avrebbe incassato oltre 41 milioni di euro.

Le dichiarazioni di Robbie Williams

Come riporta Today, Robbie Williams dichiara in un programma radiofonico: “Con la mia famiglia non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento. Abbiamo venduto praticamente ovunque e non viviamo da nessuna parte. Stiamo cercando di capirlo”.

E ancora: “I bambini sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere, perché se vengono istruiti non mi vedono, dato che sono sempre in giro dappertutto, se invece sono istruiti a casa hanno altri problemi”. Nonostante non abbia per ora le idee chiare su dove andare a vivere, la sua villa a Los Angeles è stata venduta a 35 milioni di sterline ovvero oltre 41 milioni di euro. Dunque è solo questione di tempo prima che Robbie decida quale casa pazzesca comprare.

