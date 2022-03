La coppia tra le più amate del trono over si è sposata dopo essere uscita dal programma ma i due ancora non convivono e le ragioni sono loro a spiegarle.

Angela e Antonio sono sempre più felici e innamorati. La coppia si è conosciuta all’interno di Uomini e Donne e da lì hanno iniziato un percorso insieme che l’ha portati al matrimonio. I due si sono sposati ma ancora non convivono, il perchè lo spiegano loro al Magazine ufficiale del dating show.

Le dichiarazioni di Angela e Antonio

Il motivo per cui Antonio e Angela non convivono è prettamente pratico. Sembra che un amico di Angela sia ancora nell’abitazione dove la coppia andrà a rifugiarsi, devono dunque aspettare il tempo che trovi un’altra sistemazione. Nel frattempo Antonio, come riporta Gossip e Tv, dichiara: “Tutto sommato non pensiamo ci saranno differenze sostanziali: la convivenza sarà giusto più comoda per me, farò meno viaggi! In questi mesi siamo riusciti ad avere una vita di coppia quasi normale, che vive la quotidianità quasi integralmente: spesso vengo ad Ariano Irpino anche durante la settimana, quindi lavoro in via telematica“.

Tra loro le cose sembrano andare benissimo e presto i due sposini andranno anche a vivere insieme.

