Nicolas Vaporidis ha vissuto numerose liaison con donne più o meno celebri nel mondo dello spettacolo e una di loro, Giorgia Surina, è convolata con lui a nozze (salvo poi divorziare poco tempo dopo). Scopriamo quali sono state le più famose conquiste amorose dell’attore e come sono andate a finire.

Tra le vip più celebri con cui Nicolas Vaporidis ha vissuto una storia d’amore vi è Cristiana Capotondi, conosciuta sul set di Notte prima degli esami. La storia tra i due è durata circa un anno (tra il 2006 e il 2007) e successivamente l’attore si è legato a Ilaria Spada.

Dal 2012 al 2014 Vaporidis è stato sposato con la conduttrice Giorgia Surina. Attraverso una story via social l’attore ha risposto a un fan svelando i motivi per cui la sua unione con la VJ sarebbe naufragata e ha detto: “Eravamo piccoli, io soprattutto, ed incapaci di prenderci cura di noi”.

A Vanity Fair, in merito alla fine del suo matrimonio, l’attore ha invece confessato: “Si parte con le migliori intenzioni, poi bisogna fare i conti con la vita. Ho imparato che le cose cambiano e che bisogna saper cambiare idea. Se una situazione ti rende infelice, il sogno può diventare un incubo. E allora è meglio fermarsi. Noi ci siamo fermati. Oggi ci sentiamo. L’ho amata profondamente e la stimo molto, è una donna eccezionale“.

Nel 2020 all’attore è stata attribuita una liaison con la PR Giulia Brighi, ma i due hanno presto smesso di mostrarsi pubblicamente insieme (e, del resto, non hanno mai confermato le voci in merito alla loro presunta liaison). All’attore sono state attribuite liaison anche con Matilde Gioli (anche lei attrice) e Isabella Benedetti Livano (modella e scrittrice).

