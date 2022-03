Aurora Ruffino è la giovane attrice protagonista insieme a Lino Guanciale di “Noi”, nuova fiction di Rai1 in onda ogni domenica sera. Questo pomeriggio, l’attrice è stata ospite a Oggi è un altro giorno, raccontando qualche dettaglio della sua vita privata.

La Ruffino ha raccontato della sua infanzia senza la mamma, persa a soli 5 anni: “Siamo stati cresciuti dai nonni e dalla zia. Io e miei fratelli siamo stati inondati di un amore miracoloso. Sono stati la nostra salvezza e la nostra gioia. Gli anni dell’adolescenza sono stati pieni di amore”

Tra carriera e vita privata, Aurora Ruffino ha raccontato parecchie cose di sé: “La cosa che ho sempre ricercato è l’indipendenza sotto tutti i punti di vista, soprattutto l’indipendenza emotiva. Quando soffri tanto, scopri che il tuo star bene dipende solo da te stessa. Se dipendi emotivamente da qualcuno sei fragile e rischia di essere pericoloso. Ho cercato di essere sempre forti in ogni circostanza“

L’attrice ha raccontato anche, infine, come si è avvicinata al mestiere che ora ama tantissimo: “Io ho scoperto la recitazione a 19 anni, non avevo mai avuto quel pensiero, Mi sono iscritta a una scuola di musical e ho avuto la fortuna di fare un film. Da lì ho scoperto la recitazione e mi è stato consigliato di andare a Roma a studiare”

