Secondo quanto pensa l’opinionista del GF Vip 6, solo Soleil Sorge tra tutti i vipponi sarà capace di fare qualcosa una volta finito il programma.

Ad un passo dalla finale, Soleil Sorge è stata eliminata dalla casa del GF Vip 6, lei che è sempre stata dall’inizio uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del reality.

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, crede molto in Soleil e ne parla molto bene, meglio di molti altri colleghi della vippona. Secondo la moglie di Paolo Bonolis, la Sorge è una delle poche concorrenti del programma che potrà ritagliarsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Su Instagram ha dichiarato, infatti: ““Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil. Credo che sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv“

Nelle storie Instagram Sonia Bruganelli, inoltre, non ha perso l’occasione per mandare una frecciatina alla collega Adriana Volpe, che con lei è stata opinionista in studio tutti questi mesi. Infatti, l’opinionista ha condiviso le dure parole di Rita Rusic, quindi appoggiando implicitamente le critiche subite dalla Volpe.

