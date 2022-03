Jovanotti non è apprezzato dai fan solo per la sua musica, ma anche per la sua grande passione per gli animali: scopriamo i ‘figli” pelosi.

Cantante attivo sulla scena musicale italiana dagli anni Ottanta, Jovanotti non è amato solo per le sue canzoni e la grinta che mostra sul palco. L’artista è apprezzato anche per l’immenso amore che nutre nei confronti degli animali. Scopriamo quanti ‘figli’ pelosi ha e tutte le curiosità che ci sono su di loro.

Jovanotti, animali: razza e nomi

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è uno degli artisti italiani più acclamati nel bel Paese. Solitamente, le sue canzoni mettono d’accordo grandi e bambini, suscitando in tutti un gran senso di “Allegria”. Il cantante, però, non è amato dai fan solo per la sua musica, ma anche per le campagne e i gesti di solidarietà che fa nei confronti degli animali. Da sempre vicino ad alcune associazioni di volontariato che si occupano di cani e gatti, Lorenzo ha accolto in famiglia diversi ‘figli’ pelosi. Attualmente, in casa ci sono tre cani e due gatti. E’ stato lui stesso, nel corso del Festival di Sanremo 2022, a presentarli ai follower via social:

“Siamo qua sul divano, io, Francesca, mia moglie, Teresa, nostra figlia, Otto, il cane più anziano, Mu, il cane medio, poi Tonino, il cane più piccolo, un gatto, Spilletta, e un altro gatto ancora che adesso quasi non mi ricordo il nome…“.

Tutti gli animali di Jovanotti, ovviamente, provengono da canili e gattili e nessuno di loro è stato acquistato. Non a caso, Lorenzo ha sempre sostenuto le adozioni dei randagi e sulle sue bacheche virtuali non mancano appelli in merito.

3 curiosità sulla passione di Jovanotti per gli animali

Jovanotti, la moglie Francesca Valiani e la figlia Teresa non si separano mai dagli animali di famiglia. Quando sono tutti in viaggio, se non possono portarli con loro, li affidano a persone di fiducia.

-Cherubini ha spesso fatto donazioni o sponsorizzazioni nei riguardi di strutture che ospitano animali. L’ultima, in ordine di tempo, è stata quella al canile di Uboldo, in provincia di Varese, nel 2022. “Lorenzo anche in questa occasione ha dimostrato grande sensibilità e amore verso le anime fragili e indifese”, hanno scritto i volontari su Facebook per ringraziarlo.

-Jovanotti è vegetariano da oltre 20 anni.

-Il cantante si è detto più volte contrario all’acquisto degli animali.

