Il Kurilian bobtail è un gatto di origini russe che rientra tra le razze più rare al mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Quando si parla di Kurilian bobtail, si intende una razza di gatti molto rara, nota come russa ma che molto probabilmente ha origini giapponesi, discendendo dal Bobtail giapponese.

Riconosciuto solo nel 1991 si tratta di un esemplare che si trova quasi esclusivamente in Russia e che nelle isole Kurili vive per lo più in libertà.

Kurilian Bobtail: carattere e particolarità della razza

I gatti Kurilian bobtail sono molto resistenti ed agili e si rivelano essere ottimi nuotatori. Nelle isole dove vivono, infatti, riescono a procacciarsi il cibo da soli mostrando incredibili qualità di pescatori.

kurilian bobtail

Si tratta di una razza che può avere diversi colori e che vanta un pelo sia corto che semi lungo.

Andando al carattere, il temperamento sembra molto simile a quello di un cagnolino. Si tratta infatti di un gatto che può essere addestrato facilmente, che si rivela molto socievole e che oltre ad essere fedele alla propria famiglia dimostra di amare in modo particolare le coccole.

A differenza degli altri gatti adora l’acqua e vive bene in casa (anche se necessita di spazi aperti nei quali giocare e muoversi), adattandosi senza problemi anche alla presenza di altri animali.

Vivace e sempre pronto a giocare si rivela un ottimo cacciatore ed il suo istinto è sempre quello di darsi alla rincorsa di topi o di pesci (in presenza di stagni).

Si rivela adatto a vivere con anziani o in famiglie con bambini purché questi non siano troppo piccoli.

Gatto Kurilian bobtail: prezzo e costi vari

Il costo di questa razza può andare dai 700 euro ai 1000 euro e varia solitamente in base a diversi fattori. Andando ad altre spese sono ovviamente da considerare quelle per i controlli periodici dal veterinario e per giochi e alimentazione. Quest’ultima non desta particolari problemi. Va però ricordato che la razza ama in modo particolare il pesce.

La cura del pelo, pur necessitando di diverse attenzioni può essere gestita anche a casa purché si spazzoli il gatto dalle due e alle tre volte a settimana.

Riproduzione riservata © 2022 - DG