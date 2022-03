Sognare un cane che morde può avere diversi significati. Scopriamo quali sono i più importanti tra tutti.

Capita spesso di sognare un cane che morde e quando ciò accade la sensazione che rimane non è sempre delle più piacevoli. Un morso dal proprio amico a quattro zampe o da un cane mai visto viene infatti vissuto quasi sempre come qualcosa di negativo. Il suo significato, però, tende a cambiare in base ad alcune caratteristiche a cui è molto importante prestare attenzione.

Cosa significa sognare dei cani che mordono

Sognare un cane che morde cambia significato in base a chi o cosa sceglie di mordere e all’atteggiamento che ha in quel momento.

cane che morde

Un cane che morde in sogno per difendere il sognatore, ad esempio, può indicare un bisogno di protezione o la necessità di sentirsi al sicuro rispetto ad una situazione che si sta affrontando. Il cane, in tal caso, simboleggia proprio quella protezione.

Al contempo lo stesso cane può indicare la voglia di chi sogna di farsi valere e di prendere in mano la situazione. A differenza del serpente, infatti, il cane riveste sempre un significato positivo o in grado di offrire un punto di vista più ampio della situazione che si sta vivendo.

Più in generale, nella simbologia onirica il significato del sogno del cane che morde, varia anche in base al suo colore. Se nero indica infatti ansia e preoccupazione mentre se di colore bianco esprime positività. La cosa cambia solo se il cane sognato è il proprio o quello che si ha avuto in passato. In tal caso il colore perde di significato.

Sognare di essere morsi da un cane: ecco cosa significa

Al contrario, il sognare un cane che morde il sognatore, può indicare cose molto diverse tra loro.

Se il morso non fa male, significa che il cane sta indicando semplicemente la strada più giusta da seguire e che sceglie di mordere perché è l’unico modo per ottenere attenzione.

Se fa male può essere un segnale del subconscio che varia in base alla zona del corpo colpita.

La mano indica un ostacolo verso la realizzazione dei propri obiettivi. Il braccio, che qualcuno sta tradendo in qualche modo il sognatore. La gamba indica invece del conflitti che non si stanno vivendo bene.

Infine se un cane morde degli oggetti come un osso, forse le cose stanno cambiando e i propri obiettivi stanno per realizzarsi mentre se morde degli oggetti a cui si tiene, può indicare la necessità di prestare maggior attenzione alle persone che si hanno intorno. Alcune delle quali potrebbero agire nel modo sbagliato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG