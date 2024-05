Il settimanale Gente rivela che l’operazione all’addome a cui si è sottoposta Kate Middleton è stata eseguita da un team di medici italiano.

Continuano ad arrivare nuovi scoop sull’operazione all’addome a cui si è sottoposta nel mese di gennaio la principessa Kate Middleton. L’ultima notizia riempie d’orgoglio l’Italia. Infatti, secondo il settimanale Gente, pare che ad aver effettuato l’intervento sarebbe stato una equipe medica del Policlinico Gemelli di Roma.

Tuttavia, ad oggi non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale alla notizia diffusa dal settimanale italiano.

Kate Middleton: come sta la principessa del Galles?

Dopo l’annuncio del tumore, Kate Middleton si è nuovamente ritirata a una vita privata lontana dagli eventi pubblici per concentrarsi sulla sua salute. Solamente di rado pubblica sul profilo Instagram alcune foto, soprattutto dei figli, in occasione dei loro compleanni.

Kate Middleton

Al momento, infatti, Kate sembra essere occupata a dedicarsi alle cure e alla sua salute per combattere il cancro. Non è nota, tuttavia, la terapia a cui si sta sottoponendo per sconfiggere la malattia.

Intanto, solamente William partecipa agli eventi pubblici, rassicurando il popolo sulle condizioni di salute della moglie.

Le condizioni di salute di re Carlo

Anche il sovrano d’Inghilterra, re Carlo, è alle prese con le terapie per sconfiggere un tumore. Tuttavia, dopo una smentita dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, oggi il sovrano ha ricominciato a prendere parte agli eventi pubblici.

Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, il re soffrirebbe di forti dolori alle ossa causate proprio dalla malattia. Ma i problemi di salute non gli impediscono di prendere parte, se pur in maniera limitata, alla vita pubblica. Infatti, il re ha deciso di non ritirarsi dalle scene, nonostante ad oggi sia impegnato a seguire una terapia per contrastare la malattia.

Intanto i sostenitori di Kate Middleton mostrano preoccupazioni sulle sorti della principessa del Galles.