Ospite del Met Gala 2022 con sua moglie Chiara, Fedez ha condiviso sui social le sue emozioni e anche gli incontri speciali avuti…

C’era grande attesa per il Met Gala 2022 soprattutto per i tantissimi vipponi presenti all’evento. A partecipare a questa edizione anche Fedez e Chiara Ferragni che, rigorosamente sui social, hanno fatto vivere ai loro fans le emozioni della loro serata. In modo particolare, il rapper italiano ha mostrato un curioso incontro avuto, andato a finire con un abbraccio… sorprendente.

Fedez, abbraccio speciale al Met Gala 2022

Come detto, a questa edizione del Met Gala 2022 erano presenti anche Chiara Ferragni e Fedez. Se per la nota imprenditrice digitale non era la prima partecipazione, per il rapper italiano sì e le emozioni non sono mancate.

La coppia ha postato sui rispettivi profili social alcune storie della serata. Musica, divertimento e ovviamente incontri ravvicinati con personalità molto note e importanti dello showbiz. Tra di loro Elon Musk che si è ritrovato davvero accanto ai Ferragnez generando non poco entusiasmo soprattutto in Fedez.

Ma il vero “colpo di grazia” al cantante è arrivato poco dopo quando Federico ha ricevuto un abbraccio decisamente inatteso. Fedez è stato sorpreso alle spalle niente meno che da Gigi Hadid. La supermodella, per la quale il rapper ha da sempre “un debole”, è apparsa da dietro e ha appunto avuto questo cenno d’affetto per il ragazzo.

Inutile provare a spiegare la reazione del diretto interessato che su Instagram e Twitter ha pubblicato una serie di storie e filmati per raccontare l’esperienza: “Vi dico solo che Gigi mi ha abbracciato”.

Questo il filmato condiviso su Twitter dall’artista sull’abbraccio di Gigi Hadid:

