Sorrisi in casa Mihajlovic dopo le dimissioni dal Sant’Orsola. Per il mister del Bologna prima passeggiata libera con la moglie Arianna.

Si respira sicuramente un’aria più serena in casa Mihajlovic dopo che il tecnico del Bologna è stato dimesso nelle scorse ore dall’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato per ben 34 giorni a seguito della possibile ricomparsa della leucemia. Il mister ha avuto il via libera per tornare qualche giorno dalla sua famiglia, a Roma, e ha subito voluto trascorrere qualche momento all’aperto con sua moglie Arianna e le figlie.

Mihajlovic, prima passeggiata post dimissioni

Sinisa MIhajlovic

Come detto, 34 giorni dopo il ricovero al Sant’Orsola, Mihajlovic è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa dai suoi cari. All’indomani del via libera dei medici, eccolo in compagnia di sua moglie Arianna in quel di Roma, precisamente nei pressi del Laghetto Di Tor di Quinto.

A dare tutte queste informazioni su Mihajlovic è stata appunto la sua compagna di vita che sui social ha postato una foto di una passeggiata, la prima dopo oltre un mese di ospedale del mister del Bologna.

Con loro anche la figlia Virginia con la piccola nipotina. Nella foto condivisa una semplice didascalia che dice tutto sullo spirito che si vive ora in famiglia: “La vera ricchezza”.

Mihajlovic dovrebbe poter tornare anche ad allenare, magari non a pieno ritmo, in queste ore. La sua squadra, il Bologna, lo aspetta a Casteldebole, dove mercoledì riprenderanno gli allenamenti in vista delle prossime gare di campionato, le ultime della stagione 2021-22. Da capire appunto se il serbo tornerà immediatamente a lavoro oppure dovrà aspettare un ulteriore permesso dei medici.

Di seguito il post Instagram di Arianna Rapaccioni:

