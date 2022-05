La casa di Gianni Versace, situata a Manhattan, in vendita di nuovo, dopo essere stata acquistata nel 2005 per 30 milioni di dollari.

Una villa di 17 stanze a New York, precedentemente di proprietà di Gianni Versace, è stata messa in vendita per la cifra di 70 milioni di dollari. Lo stilista acquistò la residenza per 7,5 milioni di dollari nel 1995; l’anno successivo, i Versace aprirono una boutique di cinque piani sulla Fifth Avenue di Manhattan. L’uomo, poi, fu assassinato fuori dalla sua tenuta di Miami nel 1997.

Gianni Versace, la casa dello stilista di New York è in vendita

I venditori della lussuosa abitazione sono il manager svedese Thomas Sandell, 61 anni e sua moglie, Ximena Sandell di 46 anni. Hanno posseduto la casa a schiera in pietra calcarea dal 2005, quando la acquistarono per 30 milioni di dollari dalla famiglia Versace.

Santo Versace

Il palazzo neoclassico largo 35 piedi, situato sulla East 64th Street a pochi passi da Central Park, si estende su sei piani e circa 14.200 piedi quadrati. Nei quattro livelli inferiori, la casa conserva molte delle finiture in stile barocco italiano messe a punto dallo stilista: pavimenti in marmo, colonne classiche, pavimenti in mosaico e parquet austriaco e soffitti e pareti dipinti. Molte di queste caratteristiche sono state restaurate dai Sandell, secondo Nikki Field di Sotheby’s International Realty, che sta mettendo in vendita la proprietà insieme a sua figlia, Amanda Field Jordan.

I restauri dell’abitazione

I due piani superiori sono stati ridisegnati. Il quinto piano ha una sala multimediale in stile marocchino e una stravagante sala giochi con biliardo e giochi arcade. “Abbiamo attuato ampi restauri e ristrutturazioni con un incredibile team di artisti e artigiani per onorare la magnifica eredità lasciata da Gianni Versace“, hanno affermato i Sandell in una nota.

La signora Field ha notato la complessità degli elementi di design della casa. Il soffitto della grande sala presenta pannelli restaurati del XIX secolo provenienti da un palazzo fiorentino. Un salone di ricevimento in marmo conduce a spazi di intrattenimento con finestre alla francese che si affacciano su un giardino pergolato sottostante. Un balcone sul retro, che corre per tutta la lunghezza della casa, si affaccia sul giardino. La proprietà ha anche una terrazza sul tetto con gazebo.



