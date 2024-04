Barbara D’Urso è pronta a tornare in televisione con il suo “caffeuccio”, ma dove la rivedremo? L’annuncio alimenta i rumors.

Dopo l’addio inaspettato alla Mediaset, Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv, ma dove la rivedremo? Da quando Pier Silvio Berlusconi l’ha scaricata, ci sono stati tantissimi rumors sul suo destino, ma molte si sono rivelate solamente voci.

Prima si pensava che sarebbe passata in Rai, poi ha iniziato a circolare la voce secondo cui l’avremmo rivista sul Nove, insieme ad Amadeus e Fabio Fazio. Ma qual è la verità e quale sarà il destino di Carmelita?

Barbara D’Urso, l’annuncio social: “Coming soon”

A scatenare l’entusiasmo dei fan è stato un post social pubblicato dalla stessa Barbara D’Urso sul suo profilo X (ex Twitter).

Infatti, nella mattina del 29 aprile la conduttrice televisiva ha condiviso un post che lascia poco spazio all’interpretazione: Barbara sta tornando in televisione.

Nel post si vedono alcune clessidre, ma soprattutto c’è l’immagine dell’immancabile “caffeuccio” e una scritta: “Coming soon“.

Quindi manca poco al suo attesissimo ritorno in tv. Ma dove la rivedremo? Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma sotto al post sono già arrivati tantissimi commenti di fan che non vedono l’ora di poterla riseguire in televisione.

Barbara D’Urso riparte, ma da dove?

Mentre rimane il mistero sulla rete in cui sbarcherà la famosissima conduttrice televisiva, ancora scotta la fine del rapporto con Mediaset.

“Sono stata 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché…” aveva rivelato a Mara Venier quando era ospite a Domenica Im.