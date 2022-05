Vera Gemma, figlia del noto attore Giuliano, ha rivelato un particolare retroscena della vita privata dei suoi genitori.

Vera Gemma, figlia del noto attore Giuliano, scomparso nel 2013, ha raccontato alcuni retroscena relativi alla sua vita privata e a quella dei genitori. Confessandosi alla trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, condotta da Serena Bortone, la donna, in occasione della presentazione di un documentario proprio sul padre, ha rivelato degli aneddoti molto particolari.

Vera Gemma: il tradimento della madre a suo padre Giuliano

Vera Gemma

Tra gli aneddoti raccontati da Vera Gemma spicca appunto quello sulla madre e sul tradimento verso Giuliano Gemma. Un flirt molto speciale avuto con Marlon Brando…

“Non si è mai saputa la precisa età di mia madre. So che ha avuto un flirt particolare. Una volta disse a mio padre ‘Tu hai tutte le tue attrici, io ti ho tradito solo una volta con Marlon Brando'”, il racconto di Vera Gemma. “Io dissi a mia madre che doveva raccontarmi tutto. Ovviamente io so certe cose ma non le dico. Tutti sapevano che mia madre era pazza di Marlon Brando. Un giorno la invitarono in questa casa e le aprì la porta proprio lui. Lei era agitatissima, ricordo che accese una sigaretta al contrario, era proprio in ansia. Passarono tutta la sera insieme. Poi mia madre non diede seguito a questa storia”. “Ogni volta che c’era un film di Marlon Brando mio padre si innervosiva… Lui sicuramente si è concesso qualche scappatella, ma non ha mai fatto scandali e non toglieva nulla a mia madre”.

Questo un passaggio saliente dell’intervista pubblicato dal profilo Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG