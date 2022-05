La figlia di Heather Parisi, Jaqueline, si è laureata nella Grande Mela: con lei Ultimo, le amiche e il papà. La mamma è rimasta in Cina.

Jaqueline Luna Di Giacomo si è laureata a New York. La giovane – figlia di Heather Parisi – è stata attorniata dall’affetto del fidanzato Ultimo, da quello del papà e delle amiche. La mamma, però, è rimasta a Shanghai.

Jaqueline Luna Di Giacomo si è laureata nel corso di studi Visual and Performing Arts della New York Academy. La giovane è stata raggiunta dal padre Giovanni di Giacomo, dal fidanzato Ultimo e dalle amiche. La foto:

Nella didascalia chiede ai suoi follower: “E mo?”. Una domanda che, sicuramente, ogni neolaureato ha formulato una volta finiti i propri studi accademici. La mamma Heather, però, non ha preso parte alla cerimonia, rimanendo in Cina, dove vive col marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan.

Perché la showgirl non si è presentata alla cerimonia

Non sappiamo, con precisione, perché Heather non abbia presenziato alla laurea della figlia in un giorno così importante, ma sicuramente i rapporti tra mamma e figlia sono tesi da tempo.

Anche se la showgirl non è stata presente all’evento, con Jaqueline c’è stata anche Rebecca Jewel, figlia della ballerina nata dall’unione con Giorgio Manenti.

