Heather Parisi ha raccontato il suo dramma, rivelando di aver subito per 7 anni gli abusi del suo ex compagno.

“Sono stata picchiata per 7 lunghi anni dal mio ex compagno, di cui non farò mai il nome. Ma dalla violenza fisica c’è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Mi rivolgo alle donne a casa: dovete essere forti anche voi“, ha raccontato Heather Parisi a Barbara D’Urso, senza nascondere le lacrime di commozione durante il suo terribile racconto. La ballerina ha voluto infondere coraggio in tutte le donne vittime di violenza e ha rivelato di come, dopo anni di abusi, sarebbe sfuggita dal suo ex scappando di casa con il solo borsone della danza.

Heather Parisi: il dramma

Una confessione tragica e inaspettata quella fatta da Heather Parisi a Live – Non è la D’Urso e di cui poi Heather ha pure parlato a Belve, intervistata da Francesca Fagnani. La ballerina ha confessato che un suo ex compagno – di cui non ha voluto fare il nome – avrebbe infierito su di lei per 7 lunghi anni con violenze fisiche e psicologiche.

“Non ho parlato perché mi minacciava, mi diceva che ero straniera e nessuno mi avrebbe creduto, (…) Io da un giorno all’altro ho preso la borsa della danza e sono andata a vivere da una mia amica, mi diceva che non avrei più lavorato, ne dubitavo, ma pensai ‘ok, non importa’, rinunciai anche ai soldi”, ha confessato la ballerina nel salotto di Barbara D’Urso.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG