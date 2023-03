Su Italia 1, Le Iene dedicano un’intera intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardante il massacro di Ponticelli.

La trasmissione “Le Iene presentano: Inside” ha trasmesso domenica 12 marzo 2023 un’intera puntata dedicata all’inchiesta condotta da Giulio Golia e Francesca Di Stefano, dal titolo “Mostri o Innocenti?“, in cui sono state analizzate le varie fasi della vicenda del massacro di Ponticelli. Il delitto di due bambine, avvenuto il 2 luglio 1983 alla periferia di Napoli, aveva sconvolto l’Italia. L’omicidio riguardava Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, rispettivamente 7 e 10 anni, i cui corpi torturati e abusati sono stati trovati carbonizzati poche ore dopo la loro scomparsa.

Il famoso programma televisivo di Italia Uno, Le Iene Show condotto da Belen Rodriguez, ha chiesto l’aiuto della Premier Giorgia Meloni per riaprire la vicenda giudiziaria.

Le Iene Belen Rodriguez

L’ anticipazione della puntata di Le Iene presentano: Inside

Secondo il Comunicato Stampa di Mediaset, il giornalista inviato de Le Iene Giulia Golia, pochi giorni dopo la puntata di domenica 12 marzo 2023, ha portato alla Premier Meloni una chiavetta USB contenente il filmato della puntata speciale. Questo video include nuove testimonianze che mettono in dubbio l’esito del processo in cui sono stati condannati all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, che all’epoca dei fatti erano appena maggiorenni e sostengono da sempre di essere innocenti e vittime di un presunto errore giudiziario.

Golia ha spiegato che queste tre persone cercano la riapertura del processo e una revisione nella speranza che il vero colpevole venga arrestato. Il primo ministro Meloni ha dichiarato di conoscere molto bene la questione e si è impegnato ad agire di conseguenza:

“Grazie, me lo studio e vedo cosa si può fare. Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura. Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c’è un altro colpevole. In uno Stato giusto se hai degli elementi oggettivi affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c’era.“

