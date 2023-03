Ospite a Belve, Gabriel Garko ha raccontato di un retroscena imbarazzante avvenuto sul set di un film diretto da Tinto Brass.

Gabriel Garko è stato ospite a Belve per un’intervista senza tabù con la conduttrice Francesca Fagnani. L’attore ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, e ha raccontato un aneddoto piuttosto divertente ma anche imbarazzante successo sul set di Senso ’45, un film di Tinto Brass.

Gabriel Garko, il racconto imbarazza

Gabriel Garko è stato intervistato nell’ultima puntata di Belve, andata in onda martedì 14 marzo su Rai2. Tra i tanti racconti sulla carriera e la vita privata, l’attore ha voluto condividere un episodio alquanto imbarazzante successo nel 2002, sul set di Senso ’45, un film a luci rosse diretto da Tinto Brass. Durante una scena, ha spiegato, un’attrice doveva simulare un rapporto orale, e dopo qualche minuto…la reazione c’è stata davvero!

Gabriel Garko ha raccontato: “C’era questa scena in cui io ero a pancia in su e c’era questa ragazza che doveva simulare un atto orale. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno, però, gira e rigira, a un certo punto la reazione c’è stata. E mi ricordo che Tinto disse: ‘Stop, portate lo spruzzino’. Io dissi: ‘Cos’è sto spruzzino?’ ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale. Vabbè, cose che capitano“.

L’attore ha anche raccontato che il provino per questo film fu particolarmente imbarazzante, perchè essendo un film senza abiti, il regista voleva vedere il suo corpo nudo: “Quando ci incontrammo a Cinecittà stavamo parlando e a un certo punto mi disse ‘fammi vedere il cul*’. Io rimasi interdetto, ma devo fare un film con lui tutto nudo, ci sta. Non ci sta provando. Mi sono girato e poi mi disse ‘fammi vedere il resto’. I contenuti erano importanti? Non erano, sono. Ci sono ancora tutti”, ha scherzato Garko di fronte alla Fagnani.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG