Alessandro Cattelan è tornato sulla questione della noce moscata scoppiata ad Amici 22: la risposta di Alessandra Celentano.

Nell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan, andata in onda martedì 14 marzo, c’è stata ospite Alessandra Celentano. Il conduttore ha approfittato della presenza della professoressa di Amici per chiedere cosa sia realmente successo con la noce moscata la notte di Capodanno. Ecco la risposta della Celentano.

Alessandro Cattelan, la risposta di Alessandra Celentano

Il noce moscata gate ha fatto chiacchierare il mondo del web per tantissimi giorni. Gli allievi della scuola di Amici 22, la notte di Capodanno, hanno fatto qualcosa per movimentare un po’ la serata all’interno della casetta, e alcuni fonti interne avevano rivelato ci fosse di mezzo l’utilizzo improprio della noce moscata. La produzione del programma, però, per tutelare i ragazzi, non ha mai voluto dire cosa fosse realmente successo.

Alessandro Cattelan è tornato a parlarne nell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan, dove era ospite Alessandra Celentano: “Io sono venuto ospite quest’anno e sono capitato nella puntata della noce moscata. Si è capito che i ragazzi ne hanno combinata una, ma non avete mai detto cosa sia successo”. La professoressa ha subito cercato di deviare l’attenzione, parlando delle belle luci dello studio.

Il conduttore non ha mollato la presa e ha continuato: “Io sono stato li cinque minuti e mi hanno tartassato per due settimane, volevano che io dicessi cos’era successo quando io in realtà non ne ho mai saputo niente. Me lo dici solo a me nell’orecchio?” chiede. Alessandra Celentano si è chinata e ha sussurrato qualcosa a Cattelan, che ha poi subito detto: “Per i più curiosi, non ha detto un ca**o neanche a me”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG