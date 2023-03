Beatrice Valli sta per diventare mamma per la quarta volta: in occasione del parto imminente ha voluto scrivere un pensiero sui social.

Ormai manca davvero pochissimo alla nascita della quarta figlia di Beatrice Valli. La ragazza dovrebbe partorire entro pochi giorni, e proprio per questo motivo ha voluto scrivere sui social un messaggio rivolto alla sua futura bambina e alla gravidanza, che non è stata facile.

Beatrice Valli, il pensiero sulla quarta gravidanza

Beatrice Valli non ha mai nascosto le problematiche legate alla sua quarta gravidanza. A differenza delle prime tre, questa ha messo a dura prova l’influencer, che in più occasioni ha parlato ai suo followers delle sue condizioni di salute. È dovuta stare parecchio tempo a riposo, con continue visite dal medico e forti dolori che non aveva mai provato prima.

Per questo motivo, visto che a ormai raggiunto il traguardo e manca poco al parto, ha voluto parlare sui social delle sue emozioni legate a questo momento. Nel post scrive: “Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi. È stata la gravidanza più impegnativa di tutte, fatta di sfide , decisioni , traguardi, sofferenze e tante emozioni . Ero spesso spaventata da ogni sensazione quasi come se fosse la prima volta, come se fosse una sensazione mai provata, nuova!

Ed ora siamo qui, arrivati ormai al termine di questo nostro percorso meraviglioso…”

L’influencer è quindi pronta ad accogliere finalmente tra le braccia la sua quarta figlia, dopo Bianca e Azzura, avute con Marco Fantini. La coppia ha festeggiato l’arrivo del bebè con una baby shower nei giorni scorsi. Non si sa ancora il nome della bambina, ma Beatrice aveva rivelato che sarebbe stato il nome di un colore, proprio come le due sorelle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG