Nuovo piccolo allarme per Beatrice Valli che sta portando avanti, non senza qualche intoppo, la gravidanza. Sui social il racconto.

Solamente un mese fa, Beatrice Valli aveva rassicurati i fan a proposito della sua gravidanza e delle sue condizioni di salute che, in precedenza, avevano fatto preoccupare lei e il marito Marco Fantini. Adesso, però, per la nota influencer un nuovo piccolo spavento.

Beatrice Valli, altri problemi in gravidanza

Beatrice Valli

Attraverso alcune stories su Instagram, infatti, Beatrice Valli ha spiegato ai suoi fan di dover nuovamente fare i conti con qualche problematica di salute. “Sono ricominciate le vertigini, spero siano solo gli ormoni”, ha scritto la donna.

Già in passato l’ex volto di Uomini e Donne aveva raccontato: “Abbiamo fatti ulteriori accertamenti perché non stavo tanto bene e ora ho capito perché. La bambina si è girata quindi adesso ha la testa su e mi dava dei calci fortissimi in basso e avevo delle fitte e dicevo ‘strano che ho queste e fitte’ che ovviamente sono i piedi che calciano. Infatti tutta questa notte non sono riuscita a dormire dal male. Devo dire che questa gravidanza ogni giorno c’è qualcosa di nuovo. Però come si cambia da una gravidanza all’altra! Per questo, per sicurezza ho fatto un controllo ma il medico mi ha detto che è tutto ok, il collo è normale”.

Ad ogni modo, ormai, la gravidanza dovrebbe essere alla sua conclusione con l’arrivo del quarto figlio. La donna ha già tre bimbi: Alessandro, nato da una relazione precedente a quella con Marco Fantini, mentre Bianca e Azzurra sono le bambine che Beatrice ha avuto dall’attuale marito conosciuto nel programma di Maria De Filippi.

Di seguito un recente post Instagram dell’influencer:

