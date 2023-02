Il comico e conduttore Gene Gnocchi è diventato nonno e sui social ha mostrato orgoglioso una foto col nipote.

Una dolcissima notizia in queste ore per Gene Gnocchi. L’uomo, infatti, ha comunicato pubblicamente di essere diventato nonno di un bellissimo bambino. Non solo. Con grande orgoglio ha sottolineato la scelta del nome del piccolo. Non uno a caso…

Gene Gnocchi diventa nonno

Gene Gnocchi

Con una foto su Instagram, Gene Gnocchi ha mostrato un momento molto dolce e tenero dove ha in braccio il piccolo nipotino.

Sopresa delle sorprese, nella didascalia dell’immagine anche la curiosità sul nome scelto: “I due Eugenio, nonno e nipote. Emozione”.

Ebbene sì, perché a quanto pare il nome è lo stesso tra nipote e comico. Gene, infatti, all’anagrafe si chiama in realtà Eugenio Ghiozzi.

Lo scatto ha raccolto tantissime like e commenti simpatici da parte di amici, colleghi e fan molto felici per il noto conduttore.

In passato, proprio Gnocchi aveva raccontato del rapporto con i suoi cinque figli, tre nati dal primo matrimonio e due dalle seconde nozze.

Lo aveva fatto a Verissimo nel 2021 spiegando che con Gianna Ghiozzi ha avuto Silvia, Marcello ed Ercole, oggi adulti mentre dalle nozze con Federica erano nate Irene e Livia. “L’insegnamento di mio padre era che ai figli puoi soltanto voler bene”, aveva detto Gene.

“Ho sempre preso queste parole da esempio. Con loro mi diverto, anzi, credo di non essermi mai divertito tanto in vita mia. Loro mi prendono in giro, ridono anche quando non devono”.

E ora questo divertimento potrà condividerlo anche con sui nipote.

Di seguito il recente post Instagram con lo scatto e la rivelazione sul nome:

