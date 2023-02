Durante il funerale di Maurizio Costanzo, sulla bara è stata posta la foto del suo amato gatto. Una scelta che ha commosso tutti.

C’era anche il gatto Filippo al funerale di Maurizio Costanzo. L’animale, al quale era molto legato il giornalista e conduttore, in qualche modo è stato presente per l’ultimo saluto. Una sua foto, infatti, è stata posta per diversi minuti nel corso della celebrazione funebre sulla bara del compianto 84enne.

Maurizio Costanzo e il legame con il gatto

Maurizio Costanzo

Ha sempre amato gli animali e non nascondeva questo feeling in pubblico e con gli amici. E se la passione per le tartarughe era nota, lo stesso si può dire dell’amore per i gatti e, in particolare, per il suo Filippo.

Ecco perché ha generato grande emozione vedere sulla bara di Maurizio Costanzo durante il funerale la foto del certosino di 9 anni che abitava nel suo ufficio.

Da quanto aveva spiegato, il conduttore aveva trovato il felino in una cucciolata abbandonata e, come da lui stesso confermato, era stato fin da subito amore a prima vista.

“Di natura io credo di essere più cane che gatto, ma Filippo mi ha fatto capire come sono belli i gatti”, aveva detto Costanzo a Rete 4 nel corso di ‘Dalla parte degli animali’.

“I gatti si fanno i fatti loro, poche smancerie. Io ogni giorno vado in ufficio e lo passo a salutare. Poi qualche volta lui viene ad affacciarsi al mio studio e spesso la sera, dorme sulla mia poltrona. I gatti sono straordinari per la loro dignità e penso che siano riservati nei sentimenti”.

E forse anche immaginando la dolcezza di quei momenti vissuti che i presenti al funerale ma soprattutto le persone da casa che hanno visto la foto del buon Filippo accanto a Maurizio si sono commossi e hanno condiviso i loro pensieri d’affetto per entrambi.

Di seguito alcuni post su Twitter di telespettatori che hanno assistito al funerale e hanno notato il gesto per il conduttore:

C'era una foto del gatto di Maurizio Costanzo sulla bara no raga sono distrutta — Junliet✨️ (@catjolras) February 27, 2023

La foto del gatto di Maurizio Costanzo sopra la bara è qualcosa di veramente toccante ❤️‍🩹 #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/avToIyKFbQ — ೫ Loki's wife ღ (@ammoniacaway) February 27, 2023

