Momento di forte tenerezza al GF Vip tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante che si sono lasciati andare ad abbracci ed esternazioni molto intense.

Momenti veri, ed è forse una rarità, al GF Vip. Protagonisti i due ex fidanzati Nikita Pelizon e Matteo Diamante che in vista della puntata odierna si sono scambiati alcuni pensieri ma anche gesti d’affetto che hanno fatto ipotizzare anche ad una possibile futura reunion tra loro.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante torneranno insieme?

Nikita Pelizon

In vista delle possibili conseguenze del televoto odierno del GF Vip, Nikita Pelizon e Matteo Diamante si sono confrontati per parlare del loro rapporto e anche del futuro. Incalzati da Milena Miconi, i due ex fidanzati hanno spiegato come stanno le cose tra loro e, anche successivamente, si sono ritrovati a condividere alcuni momento di forte tenerezza che hanno fatto sognare i loro fan a proposito di una possibile reunion di coppia.

“Sono stati 20 giorni intensi, belli forti. Ci ha fatto piacere rivederci. Forse ci rivedremo a Milano per un caffé o a cena o per eventi. Ora ci parliamo, prima zero”, hanno spiegato. “Sicuramente abbiamo fatto delle cose che prima non avevamo fatto, ovvero parlarci e ascolarci”.

Matteo ha poi aggiunto: “Io dico che la vita a volte è già scritta. Quando lei ha chiuso la storia anche io l’ho chiusa per orgoglio. Io le cose che dovevo risolvere con Nikita le ho risolte”.

E in effetti dai loro comportamenti pare proprio che il feeling e l’affetto passato sia ancora presente e che tra loro il rapporto si è decisamente evoluto.

Per tanti utenti social e telespettatori esistono concrete possibilità di vederli di nuovo felici insieme una volta finita l’avventura del GF. Sarà davvero così? Solo il tempo potrà rispondere alla domanda.

Stasera, molto probabilmente due di loro tra, Matteo, Martina e Ivana, lasceranno la casa.

Nell'aria si avverte molta voglia di affetto. E qualche lacrima scorre… 🥺

