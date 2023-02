Maurizio Costanzo, ecco perché collezionava e regalava le tartarughine

Oggi i funerali di Maurizio Costanzo, ma la sua presenza, il suo ricordo e alcune sue particolarità saranno sempre presenti. Ad esempio le classiche tartarughine che lui collezionava e regalava ad amici e personaggi intervistati. Ma cosa significano? Era stato lui stesso a spiegarlo…

Tutti sanno e hanno avuto modo di scoprire negli anni che Maurizio Costanzo regalava agli ospiti del suo show molte attenzioni. Alle donne, quasi sempre, un mazzo di rose che faceva recapitare nei camerini o spedire a casa dei diretti interessati dopo la partecipazione al programma. Ma anche un altro oggetto davvero particolare.

Infatti, il conduttore riservava agli amici più intimi e alle conoscenze speciali una tartarughina in miniatura, di diversi materiali.

A casa, Costanzo ne aveva una vera collezione. Si parla di circa 5mila pezzi che arrivavano da tutto il mondo.

Oggi molti di domandano cosa volesse significare per lui quell’animale. La risposta era arrivata dal diretto interessato ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo: “È un animale che arriva lontano e vive tantissimo, io da anni mi sono convinto che porta fortuna. Pensa che ne ho raccolte 5mila da tutto il mondo. Una sola ce l’ho avuta viva, ma poi l’ho regalata allo zoo. Mi piace regalarle come segno di buona fortuna”, aveva spiegato il presentatore.

E poi aveva anche consigliato alle persone che l’aveva ricevuta o che l’avrebbero ricevuta in futuro: “Tenetela sempre con voi, la tartaruga si affeziona poi!”.

Di seguito anche un post Twitter di Riccardo Cresci dove è possibile vedere il dono ricevuto dal conduttore:

Caro "Dott. Costanzo", grazie per i tanti consigli e per la forza che hai saputo trasmettermi durante i nostri incontri. Continuerò a stringere forte queste due tartarughe… Non lo dimenticherò. Buon viaggio 🐢🐢❤️ #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/2fWJ8191Uc

