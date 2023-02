Per i funerali di Maurizio Costanzo sono attesi molti volti noti dello spettacolo, ma altri sono assenti: ecco chi.

Nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, si tengono i funerali solenni di Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. La celebrazione viene trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Canale 5 e sono molti i volti noti attesi per l’ultimo saluto al celebre giornalista e conduttore, come Gerry Scotti, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Vladimir Luxuria, Fiorello e molti altri. Negli ultimi giorni, inoltre, sono stati numerosissimi coloro che hanno visitato la camera ardente per fare le condoglianze alla moglie Maria De Filippi, e ai figli Gabriele, Saverio e Camilla.

Gli assenti ai funerali di Costanzo

Se molti vip partecipano ai funerali di Maurizio Costanzo, tanti altri disertano la celebrazione per motivi non del tutto noti.

Marta Flavi, ex moglie del compianto conduttore Mediaset, ha già fatto sapere che non sarà alla Chiesa degli Artisti. “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di Maurizio non voglio andare – ha precisato – . Sarebbe come una ‘Rebecca la prima moglie’, non sarebbe elegante e non mi va”.

Assente alla celebrazione anche Francesco Totti, in montagna con con i figli e Noemi, che ha fatto sapere di aver fatto le condoglianze alla famiglia in forma privata.

