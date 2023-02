Durante la camera ardente di Maurizio Costanzo, un fan ha chiesto a Maria De Filippi di posare per un selfie: è bufera sui social.

Durante la seconda giornata della camera ardente di Maurizio Costanzo, fa molto discutere sui social la scelta di un fan che ha chiesto sorridente un selfie a Maria De Filippi. Sui social sono scoppiate le polemiche, rivolte all’insensibilità di questa persona.

Maria De Filippi, un fan le chiede un selfie durante la camera ardente

Durante il funerale del noto giornalista, molte persone si sono radunate per dare l’ultimo saluto, tra cui, ovviamente, Maria De Filippi e i suoi figli. Nonostante la conduttrice sia molto provata, si ferma spesso per parlare con gli amici e le persone che cercano di darle conforto. Tuttavia, l’immagine di un fan che chiede un selfie in un momento così triste, con la bara del marito di Maria De Filippi alle spalle, appare davvero sconcertante.

Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il coglione che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può? pic.twitter.com/04u7f3eFjn — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 26, 2023

Un utente scrive sui social: “Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il cogli**e che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può?”. Un altro utente si pone la stessa domanda: “Ma si può chiedere un selfie a Maria in un momento tragico della sua vita e con la bara di suo marito ancora dietro solo per farsi notare?”

