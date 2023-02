Uno degli ospiti in studio oggi a Domenica In per ricordare Costanzo è Claudio Lippi, che ha fatto un commento a Mara sulla sua presenza.

Oggi a Domenica In si è ricordato e celebrato il grande Maurizio Costanzo e tra i vari ospiti era presente in studio Claudio Lippi. Dopo un commento fatto dal cantante, che Mara Venier non ha compreso fino in fondo, si è scusato per la sua presenza in studio.

Claudio Lippi, il commento a Domenica In

Estremamente commosso e provato, Claudio Lippi ha parlato oggi a Domenica In di Maurizio Costanzo, scomparso tragicamente venerdì 24 febbraio. Dopo un commento sul giornalista, che Mara ha fatto fatica a seguire anche per i problemi d’audio in studio, la conduttrice ha detto: “Io non ho capito manco che stai a dì, non c’ho capito niente”, al che Lippi risponde: “Manco io“. Ha poi aggiunto: “Scusami Mara se sono venuto, potevo non venire”.

Claudio Lippi

Un altro commento dell’uomo è stato: “L’unica cosa che mi sento di dire perché poi avrei l’avvocato che mi difende”. Durante la puntata di Domenica In erano presenti in studio anche altri ospiti, tra cui Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Pupi Avati, Bruno Vespa, Walter Veltroni, Giovanna Ralli e Giorgio Assumma, il migliore amico del giornalista.

