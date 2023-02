Alfonso Signorini a Verissimo ha parlato di Maurizio Costanzo e ha rivelato la vicinanza del giornalista durante la sua malattia.

Alfonso Signorini, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del grande Maurizio Costanzo, rivelando come il giornalista si fosse interessato della sua salute dopo la rivelazione sulla sua malattia.

Verissimo, Signorini su Maurizio Costanzo

Alfonso Signorini ha spiegato a Silvia Toffanin: “Maurizio Costanzo si era interessato molto alla mia salute durante la mia malattia. Una volta mi telefonò e mi chiese “Hai paura?” e io risposi che non ne avevo. Mi chiese poi se avessi dei rimpianti, e io gli risposi che l’unico rimpianto era l’aver smesso di suonare e lui mi disse “Devi riprendere subito”. E io pian piano ripresi, e lo devo ringraziare per questo. Quando tornai in televisione, una volta mi fece trovare nel camerino un regalo, lo spartito di un brano di Chopin”.

Signorini aveva rivelato proprio negli studi di Verissimo di aver sofferto per alcuni anni di leucemia mieloide. Oltre a questo, il conduttore ha parlato della storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi dicendo: “Credo che la loro sia stata la storia d’amore più genuina e sincera della televisione italiana. Non c’è stato nessuno come loro”.

