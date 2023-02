Chiara Ferragni ha ribattuto alle critiche portate avanti da Striscia la Notizia sulla sponsorizzazione di Instagram al Festival di Sanremo.

Recentemente, Striscia la Notizia ha attaccato Chiara Ferragni per aver sponsorizzato troppo Instagram durante il Festival di Sanremo. Alcune persone hanno addirittura suggerito che potrebbe esserci un accordo segreto tra lei e il famoso social network. L’influencer ha voluto chiarire la situazione.

Ferragni, la riposta a Striscia la Notizia

Attraverso il suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha finalmente chiarito la situazione. Ha ribadito che la sua esperienza al Festival di Sanremo è stata molto formativa sia dal punto di vista personale che professionale, ma ha anche sottolineato che non ha accettato alcun accordo commerciale legato all’evento per rispetto nei confronti della Rai e dei suoi telespettatori.

Chiara Ferragni

Queste le sue parole: “Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG