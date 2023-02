Enzo Iacchetti a Verissimo non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando il suo grande amico Maurizio Costanzo.

Enzo Iacchetti, ospite oggi a Verissimo per ricordare il grande Maurizio Costanzo, non è riuscito a trattenere le lacrime. Enzo è scoppiato a piangere dicendo: “Certe persone non dovrebbero mai morire. Non so come farò ora, mi mancherà davvero un casino. Vorrei telefonargli ma magari sarà occupato”.

Enzo Iacchetti, le lacrime a Verissimo

Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime ed è scoppiato a piangere a Verissimo, ricordando il suo grande amico e collega Maurizio Costanzo: “Era una di quelle persone che pensavo ci sarebbe stato per sempre. Non riesco a credere che non ci sia più. Mi fanno le condoglianze, Maurizio ora è di tutti noi”.

Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti inizia la collaborazione con Maurizio Costanzo nel 1990, durante il Maurizio Costanzo Show, scrivendo 190 puntate. Dopo aver mostrato un filmato di una puntata di quegli anni, Silvia Toffanin ha cercato di tirarlo su di morale dicendo: “Lo facevi ridere“. Questa la riposta del conduttore: “Sì io e lui ridevamo sempre, anche quando lo andavo a trovare e quando ci chiamavamo. Io e lui compiamo gli anni a due giorni di distanza quindi la gara era a chi telefonava prima fingendo di sbagliare”.

