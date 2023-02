Edoardo Donnamaria è tornato a provocare Antonella dopo che la ragazza ha messo un punto alla loro relazione.

Donnamaria ha suscitato nuovamente l’irritazione dei fan di Antonella sui social. Durante un altro tentativo di riavvicinarsi alla concorrente, Edoardo ha fatto una provocazione alla ragazza, nonostante lei abbia messo un punto alla loro relazione.

Edoardo Donnamaria provoca Antonella

Antonella Fiordelisi ed Edoardo continuano a provocarsi reciprocamente nella casa del GFVip, lasciando presagire che la loro permanenza nel reality sarà piuttosto turbolenta. La coppia continua a stuzzicarsi a vicenda. Non è la prima volta che i due si lasciano andare a commenti con riferimenti sessuali per stuzzicarsi.

#Gfvip

"Quando vuoi i piselli chiamami"

Classica frase da innamorato, ah no da sfigato morto di figa pic.twitter.com/URUxfYPCMO — Dussi (@dussii111) February 24, 2023

Durante l’ennesimo confronto tra i due, Antonella lo invita ad andarsene, ed Edoardo risponde; “Quando vuoi i piselli, chiamami“. A questa frecciatina la ragazza risponde: “Non li voglio, tranquillo, si vive anche bene senza”.

Queste parole hanno subito scatenato una bufera sui social, con alcuni commenti di disprezzo rivolti verso il ragazzo. Alcuni, infatti, scrivono: “La frase ‘quando vuoi i piselli dimmelo’ suona di un maschilismo atroce”. Un altro invece scrive: “Le ha dato della poco di buono”. Insomma, Edoardo non molla e cerca in ogni modo di provocare e riavvicinarsi alla ragazza, che, al momento, sembra ferma nelle sue decisioni: “Io non voglio tornare con te, di questo ne sono sicura, perché sono stata troppo male e adesso voglio pensare a me”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG