Nella puntata di oggi di Domenica In si è collegata in diretta telefonica Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone. La donna ha ringraziato dal profondo del cuore Maurizio Costanzo per il suo lavoro alla lotta contro la mafia.

