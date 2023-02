L’abbiamo vista a Sanremo, non senza qualche polemica, ma adesso Madame torna a far parlare per alcune “rivelazioni” social davvero piccanti.

Senza dubbio tra i volti che erano più attesi al recente Festival di Sanremo 2023, Madame torna a far parlare ma non la musica o per questioni legate alla kermesse musicale, bensì per alcuni rivelazioni piccanti sui social. In un divertente Q&A su Instagram, la giovane artista ha raccontato alcune sue “abitudini”…

Madame, le rivelazioni piccanti sui social

Madame

Il rapporto tra un artista e il suo pubblico è importantissimo e, forse anche per questo, l’artista si è mostrata disponibile a parlare di svariati argomenti, anche piuttosto intimi.

La conferma è arrivata da alcune domande sui rapporti intimi e non solo.

“In una settimana quante volte fai sesso?”, le ha chiesto un utente. La risposta della ragazza è stata diretta: “Abbastanza da non doverci pensare mentre faccio altro”.

Ma non solo. A chi le ha chiesto qualche notizia in più sul suo livello sentimentale e, nel dettaglio, se fosse fidanzata, la donna ha detto: “Madame sta con Madame”. Una frase che lascia intendere che la ragazza sia single e concentrata sulla sua carriera e il suo successo.

Sebbene l’affermazione sul suo essere “sola” stoni un po’ con la risposta piccante sui rapporti intimi, ci vogliamo fidare e non vogliamo sapere certo cosa intendesse. Magari la risposta è presente nel testo della sua canzone sanremese e nel passaggio: “Ti ho rivisto dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo

Come previsto tu eri tanto, tanto, tanto, tanto bello […]”

Andando avanti nelle domande e nelle risposte con i vari utenti, invece, la ragazza ha fatto sapere qualcosa di più a proposito del suo carattere. A chi le ha chiesto come fosse nel privato e nei rapporti con le persone, l’artista ha detto: “Sono affettuosa ma anche estremamente diffidente”.

Di seguito un recente post Instagram della cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG