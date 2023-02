Pungente come sempre, Selvaggia Lucarelli non ha fatto mancare un commento che sa tanto di frecciata a Iva Zanicchi…

Non fa sconti a nessuno Selvaggia Lucarelli e, in questo caso, il suo commento social è talmente pungente che fa pensare a vecchie ruggini che risalgono dall’esperienza di quest’anno con ‘Ballando con le stelle’. Vittima delle parole spinose della giornalista, Iva Zanicchi ospite della sfilata di Elisabetta Franchi n occasione della Milano Fashion Week.

Selvaggia Lucarelli, frecciata a Iva Zanicchi

Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, ma come è noto a molti telespettatori, tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi non scorre buon sangue, specie dopo l’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ quando proprio la cantante l’aveva chiamata (meglio non ripetere il termine) dopo un giudizio negativo dato al termine dell’esibizione di ballo.

Se in quel caso la Zanicchi si era presa le risate ma anche qualche critica, in un certo senso lo stesso accade ora alla giornalista che si è spinta con una sorta di battuta al limite del bodyshaming.

“Potrei soffermarmi sul fatto che Iva Zanicchi alla sfilata di Elisabetta Franchi è un cerchio (femminile) che si chiude”, ha scritto la Lucarelli in una storia Instagram con una prima stoccata proprio alla Franchi da lei criticata per il modo in cui tratterebbe i suoi lavoratori ed in particolare le donne.

Ma il pensiero della spinosa Selvaggia va avanti con frecciata alla Zanicchi: “Ma la vera domanda è: ‘ndo se li mette i vestiti di Elisabetta Franchi che lì una 42 corrisponde a una 27?”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della giornalista durante un suo viaggio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG