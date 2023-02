Solamente poche settimane fa, la famiglia di Bruce Willis ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attore. In precedenza si era parlato di afasia ma la diagnosi è cambiata ed è diventata più grave: demenza frontotemporale (nota come FTD). Proprio a seguito di queste novità, Marca riporta alcune parole di Wilfried Gliem, cugino della madre del noto divo di Hollywood, rilasciate alla Bild.

“Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui”, avrebbe affermato Wilfried Gliem. “Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”.

Marlene Willis, la madre dell’attore, avrebbe anche confidato agli amici più cari che il figlio è diventato più aggressivo nell’ultimo periodo e che lei ha molta paura che molto presto non la riconoscerà più.

Purtroppo la condizione dell’attore difficilmente potrà migliorare e la conferma era stata data dalla stessa famiglia con la spiegazione del tipo di malattia: “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le sue condizioni sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

Di seguito il post Instagram con l’annuncio dell’ultimo aggiornamento sulle condizioni dell’attore:

