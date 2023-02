Le condizioni di salute di Bruce Willis sono precarie: dopo la diagnosi di afasia, la famiglia ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sull’attore.

Da tempo Bruce Willis è assente dalle scene a causa di difficoltà cognitive che gli hanno impedito lo scorso giugno di accettare la proposta per un ruolo al cinema. Se in un primo momento si è parlato di afasia, la famiglia dell’attore ha deciso di andare più a fondo arrivando ad una diagnosi più specifica. Demi Moore e tutte le donne che circondano Bruce in questo momento così difficile hanno, dunque, voluto rendere noti gli sviluppi con un post Instagram.

La diagnosi di Bruce Willis

“La nostra famiglia vuole esprimere la più profonda gratitudine per l’incredibile amore e sostegno che abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la diagnosi iniziale di Bruce – si legge nel post Instagram pubblicato da Demi Moore – . Volevamo dunque aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico poiché ora abbiamo una idea più precisa di ciò che sta vivendo”.

“Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le sue condizioni sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD) – ha fatto sapere la Moore – . Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

La malattia di cui soffre Bruce Willis è neurodegenerativa ed è caratterizzata dalla progressiva perdita e deterioramento di neuroni in specifiche aree del Sistema Nervoso Centrale. La malattia colpisce il lobo frontale e il lobo temporale che agiscono sulle funzioni mentali come il linguaggio, la personalità, il comportamento e la cognizione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG