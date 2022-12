Le condizioni di salute di Bruce Willis sono peggiorate: l’afasia da cui è affetto lo ha reso quasi del tutto incapace di parlare e comprendere.

Solo pochi mesi fa, la famiglia di Bruce Willis comunicava l’allontanamento dell’attore dalle scene in seguito alla diagnosi di afasia. “[…] gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui – si leggeva nel comunicato – . Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia […]”. E, stando alle ultime indiscrezioni, pare che negli ultimi mesi, le condizioni di Willis siano peggiorate.

Bruce Willis affetto da afasia: come sta

Secondo quanto riporta RadarOnline.com, sembra che Bruce Willis stia “scivolando sempre più lontano”, “non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri”.

Attorno a lui tutta la famiglia, compresa la ex moglie Demi Moore, che ha deciso di assisterlo in questo periodo tanto complicato.

“Sanno che Bruce non ci sarà per sempre, così stanno godendo di ogni singolo momento insieme – si legge – . Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra che Bruce stia scivolando sempre più lontano da loro, e questo spezza il loro cuore”.

“Le figlie non possono immaginare il Natale senza Bruce. È doloroso vederlo deteriorarsi ma tutto quello che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo di Natale”, ha concluso la fonte informata sui fatti.

