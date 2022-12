L‘appuntamento in diretta de Le Iene potrebbe non vedere protagonista Belén Rodriguez, costretta a letto per una brutta influenza.

Ogni martedì sera, Le Iene tornano in diretta su Italia 1 con la coppia Teo Mammucari-Belén Rodriguez. L’argentina, che per anni ha sognato di condurre lo show ideato da Davide Parenti, sta dando grandi dimostrazioni di talento e ironia, ma la puntata di oggi – 13 dicembre – potrebbe essere a rischio per lei. A comunicarlo è stata proprio la Rodriguez che, con un post su Instagram, ha informato tutti: una brutta influenza ha messo ko lei e la piccola Luna Marì.

Belén Rodriguez, saltano Le Iene?

“Ciao a tutti – ha esordito lei su Instagram – .Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto”.

Costrette a letto per alcuni giorni, la Rodriguez e la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, pare si stiano gradualmente riprendendo.

“Incrociamo le dita per affrontare al meglio la puntata di domani de Le Iene”, ha concluso l’argentina.

Per il momento, dunque, pare che le sue condizioni di salute non siano del tutto ottime, ma Belén potrebbe ugualmente decidere di andare in onda.

Intanto, sui social, mamma e figlia hanno voluto salutare tutti coloro che hanno fatto sentire il loro affetto e la vicinanza.

“Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia ad uscire!”, ha scritto la Rodriguez a corredo del video che la ritrae abbracciata a Luna Marì.

