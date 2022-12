Caduta di stile per Attilio Romita che, dopo essersi avvicinato a Sarah Altobello, ha fatto dietro front spendendo per lei parole sgradevoli.

Solo pochi giorni fa, le luci dei riflettori del Gf Vip si accendevano su Attilio Romita e Sarah Altobello. I due si sono resi protagonisti di un avvicinamento che ha fatto infuriare la compagna del giornalista, tanto da spingerla a dichiarare sui social di essere pronta a chiudere la storia. La rabbia di Mimma Fusco ha spaventato Romita che, resosi conto di averle mancato di rispetto, ha chiesto scusa e si è allontanato dalla Altobello.

Attilio Romita, che brutte parole contro Sarah!

Ma Attilio non si è solo limitato a “congelare” i suoi rapporti con Sarah. Chiamato in confessionale, ha spiegato agli autori che, fuori dal Gf Vip, non si accompagnerebbe mai ad una come la Altobello.

“Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru – ha commentato lui – . Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”.

Le dichiarazioni di Romita hanno profondamente ferito Sarah che, in diretta, non ha nascosto le lacrime.

“Sono sconvolta dalle parole di Attilio. Non mi aspettavo queste osservazioni sul mio conto – ha detto lei con voce tremante – . Non mi ritengo una persona leggera. Attilio sto tremando nel sentire queste parole. Dai, ma che schifo è. Ti vergogni di me? Non si tratta così una persona che ti è stata accanto. Mi hai offesa”.

Tutta la casa del Gf Vip si è dimostrata solidale con la Altobello e, ancora una volta, Attilio si è visto costretto a porgere le sue scuse.

