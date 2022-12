C’è chi dubita della veridicità del fidanzamento di Ilary Blasi con l’imprenditore Bastian: potrebbe essere una vendetta contro Totti.

Ilary Blasi è apparsa serena insieme al nuovo compagno Bastian, imprenditore tedesco su cui si hanno ancora poche informazioni. La conduttrice Mediaset è stata immortalata da Chi durante il primo weekend romantico, cui è seguita poi una mini vacanza a St. Moritz insieme all’amica Michelle Hunziker e alla figlia Isabel. Se un’amica di Ilary, però, ha parlato di una ritrovata felicità, c’è chi inizia a mettere in dubbio la veridicità del fidanzamento della Blasi con Bastian.

“Bastian un fidanzato di carta?”

Come si legge su Dagospia, pare che Ilary sia rimasta molto male non solo della tranquillità con cui Totti si è mostrato con Noemi, ma anche della casa che i due hanno scelto per la nuova vita insieme.

“Ma questo Bastian è il fidanzato di cartone di Ilary? – si legge sul sito di informazione – .Un’amica ha detto che la Blasi sarebbe rimasta molto male dopo aver visto le foto dell’ex Francesco Totti con Noemi Bocchi e soprattutto quella del nuovo appartamento dei due”.

“Vuoi vedere che Bastian è solo una vendetta? Bisognerebbe chiederlo a Michelle Hunziker che ha passato il ponte a Saint Moritz con la Blasi”, hanno scritto.

Si palesa, quindi, l’ipotesi che Ilary abbia ufficializzato la sua fantomatica storia con Bastian solo per ripicca nei confronti di Francesco Totti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG