Tornata in Italia dopo l’Eurovision 2024 in Svezia, Angelina Mango si è subito adoperata per tornare alle “sane abitudini”. Il retroscena.

Dopo l’avventura ad Amici e quella al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 tenutosi in Svezia. Per la giovane cantante c’erano tante speranze ma, alla fine, la ragazza si è dovuta accontentare della settima piazza. Poco male, visto che l’artista, al suo ritorno in Italia, si è ben consolata…

Angelina Mango, il ritorno in Italia dopo l’Eurovision

A raccontare il simpatico aneddoto dopo l’Eurovision è stata la stessa cantante che sui social ha condiviso un post in particolare che ha generato tante reazioni. Angelina ha svelato cosa abbia fatto non appena tornata in Italia dopo l’esperienza in Svezia per il famoso evento canoro. La giovane ha scritto: “Ieri sera comunque, prima cosa che ho fatto: pizza e gelato rigorosamente”.

Insomma, l’ex volto di Amici e vincitrice di Sanremo 2024 ha preso bene il settimo posto all’Eurovision e, se anche ci fosse rimasta un po’ male, siamo sicuri che le gioie, in tema cibo, l’abbiano consolata alla grandissima. La carriera della cantante è destinata ad andare avanti in modo sempre crescente e non sarà certo la delusione per la settima piazza a fermarne l’entusiasmo e la crescita.

ieri sera comunque prima cosa che ho fatto pizza e gelato rigorosamente — angelinamango (@angelinamango_) May 13, 2024

Eurovision 2024, la classifica e le polemiche

Come detto, Angelina ha concluso al settimo posto l’Eurovision in Svezia. A trionfare, invece, è stata la Svizzera con l’artista Nemo. Il cantante è stato il più votato ed è stato protagonista anche di alcuni momenti particolari come la “rottura” del trofeo del vincitore da lui stessa confermata nei momenti successivi all’evento.

Per quanto concerne la classifica, invece, questa è stata la top 10 che ha visto appunto l’Italia e ‘La noia’ arrivare in settima posizione: