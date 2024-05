Le rivelazioni di Mirko Brunetti sul suo passato e gli interventi al cuore subiti. Il ragazzo, poi, ha raccontato l’attuale rapporto con Perla Vatiero.

Protagonista a Temptation Island e poi al Grande Fratello, Mirko Brunetti è tornato a parlare della sua vita. Il ragazzo, tra passato e futuro, ha svelato, al programma ‘Le Donatella’, alcuni aspetti inediti vissuti che riguardano anche la sua salute e ben due interventi al cuore che ha dovuto affrontare dando inizio ad un brutto periodo grigio, fortunatamente, superato.

Mirko Brunetti, i problemi al cuore

“Lasciare il calcio è stata una scelta in quel momento obbligata perché nel 2012 ho perso un anno poiché mi sono operato al cuore e ho avuto due operazioni”, ha detto Brunetti al programma Le Donatella, come riportato da Leggo. Entrando nel dettaglio: “Una a ottobre e una a gennaio”, ha aggiunto soffermandosi sulle tempistiche degli interventi.

“Quindi è stato l’anno della separazione dei miei genitori. Lì è cambiato anche il mio modo di vedere le cose. Mi sono chiuso molto in me stesso e vedevo il calcio come qualcosa di negativo. Quando sono tornato in campo dopo le operazioni al cuore, quel momento in cui amici, allenatore erano tutti lì, è stato indimenticabile perché c’era un affetto pazzesco perché ho rischiato di non poter tornare a giocare”.

L’ex gieffino ha spiegato come quell’anno sia stato “tosto” e come abbia “rischiato tantissimo”. Mirko ha detto anche: “Soffrivo di aritmie, c’è stato un momento in cui sono svenuto mentre giocavo, solo che poi soffrivo d’asma e quindi in quel momento si pesava che fosse quello il problema. Sfortunatamente durante una visita è venuto fuori questo problema. Per fortuna si è risolto”.

L’amore per Perla Vatiero

Ora le cose vanno decisamente meglio e il merito, nel privato, è anche di Perla: “È la mia vita. Se penso alla mia vita lei è una costante”, ha detto con amore Mirko. “Adesso c’è molta più maturità e molto più ascolto. C’è una canzone di Zarrillo, ‘Cinque giorni’ che dice che ‘bastava stringersi di più’. Per assurdo è vero. Basta parlare un po’ di più, stringersi e non vedere l’altro come un nemico. Tra me e lei non è mai stato il sentimento il problema […]”.