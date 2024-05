Dopo aver proceduto con l’intervento per il cambio colore agli occhi, Francesco Chiofalo ha spiegato i dettagli dell’operazione e non solo.

Sono giorni particolari per Francesco Chiofalo dopo il cambio colore agli occhi attuato a seguito di un delicato intervento. L’ex volto di Temptation Island e de La Pupa e Il Secchione ha raccontato sui social, in queste ore, alcuni dettagli inediti dell’intervento. Dalla durata, fino allo svolgimento, ammettendo anche di essere stato vittima di tante critiche e insulti.

Francesco Chiofalo, i dettagli dell’operazione

Attraverso una box di domande su Instagram, Chiofalo ha spiegato alcuni dettagli del delicato intervento subito per cambiare il proprio colore degli occhi. Il ragazzo, con tanto di foto di quanto accaduto in sala operatoria, ha detto: “L’intervento dura veramente poco… solo 7/10 minuti ad occhio… e si fa totalmente da svegli con anestesia locale”. Al netto della difficoltà dell’operazione, il giovane ha affermato che tutto sembra essere andato per il meglio anche se, va detto, sia lui che la fidanzata, Drusilla Gucci, devono ancora abituarsi all’idea di questo cambio aspetto che sembra molto evidente.

Le critiche e gli insulti

Chiofalo ha poi dichiarato di essere stato vittima di molti attacchi da parte degli haters, proprio a causa di questa operazione effettuata: “Penso che sia dovuto principalmente dal fatto che si tratti degli occhi, da una disinformazione totale su questo tipo di intervento… e anche dal fatto che sia un intervento ‘nuovo’ una novità di ultima generazione”.

Dopo aver sottolineato i tanti insulti ricevuti, l’ex volto di diversi reality si è anche dato una spiegazione del perché questo sia accaduto: “Io penso che ognuno di noi nella propria vita e con il suo corpo è libero di fare ciò che vuole e nessuno ha il diritto di insultarlo o giudicarlo per questo… e chi lo fa è solo un incivile frustrato”.